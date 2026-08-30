El Getafe anuncia el fichaje de Gudelj por una temporada

Gudelj disputó 261 partidos oficiales con el conjunto hispalense, una cifra que le situa como el quinto futbolista extranjero con más encuentros en la historia del club. Además, conquistó dos títulos de la Liga Europa, en 2020 y 2023.

El nuevo jugador azulón llegó al Sevilla en el verano de 2019 como centrocampista defensivo, aunque con el paso de los años también actuó con asiduidad como defensa central. Tras la marcha de Jesús Navas, además, se convirtió en uno de los capitanes de la plantilla.

Pese a su veteranía, Gudelj mantuvo un papel relevante durante su última temporada en el conjunto sevillista. Participó en 34 partidos de Liga, 26 de ellos como titular, acumuló 2.347 minutos y marcó dos goles.

Nacido en Belgrado, comenzó su carrera profesional en el NAC Breda neerlandés, club desde el que pasó al AZ Alkmaar en 2013. Dos años después fichó por el Ajax y en enero de 2017 inició una etapa en China, donde defendió las camisetas del Tianjin Teda y del Guangzhou Evergrande.

Gudelj regresó al fútbol europeo en el curso 2018/19 para jugar cedido en el Sporting de Portugal, con el que ganó la Copa y la Copa de la Liga portuguesas, antes de incorporarse al Sevilla en el verano de 2019.

También acumuló 75 internacionalidades con Serbia desde su debut con la selección absoluta en 2014 y formó parte de las convocatorias para el Mundial de Qatar 2022 y la Eurocopa de Alemania 2024.

Gudelj es la decimotercera incorporación del Getafe para la temporada 2026/27 tras las llegadas de Martín Satriano, Zaid Romero, Sebastián Boselli, Mario Martín, Jean-Ives Valou, Ramón Terrats, Saba Sazonov, Andrés García, Orel Mangala, Enes Ünal, Johan Mojica y Francho Serrano. De los trece, Satriano, Romero, Boselli y Mario Martín ya jugaron cedidos el pasado curso y el club azulón adquirió en propiedad este verano a los cuatro.

Su fichaje amplía las alternativas de Bordalás en una demarcación que sufrió una profunda renovación tras las salidas de Luis Milla al Como italiano y del uruguayo Mauro Arambarri a River Plate y en una temporada en la que el Getafe disputará Liga, Copa del Rey y la fase liga de la Liga Conferencia.