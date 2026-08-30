El Sevilla oficializa el traspaso de 'Oso' Martínez al Estrasburgo francés

Oso, jugador hispano-argentino de 23 años nacido en Torrevieja (Alicante, sureste de España) y en el radar del seleccionador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, llegó a la cantera sevillista en el verano de 2022 procedente del filial del Málaga y debutó con el primer equipo en la temporada 2023-2024, en un partido de la Copa del Rey contra el Atlético Astorga.

Sin embargo, su asentamiento en la élite no llegó hasta la pasada campaña, cuando debutó en Primera de la mano del técnico argentino Matías Almeyda y se convirtió en uno de los artífices de la permanencia del Sevilla, al acumular dos goles y cuatro asistencias en veinticuatro participaciones.

En el presente curso, el entrenador Luis García Plaza alineó a Oso como titular en los dos primeros partidos de LaLiga, ambos saldados con triunfo sevillista -Rayo (2-1) y Athletic Club (1-3)- y en los que el futbolista alicantino participó decisivamente con un gol y una asistencia.

El Sevilla, en una breve nota de despedida publicada en su web oficial, "agradece a Oso su profesionalidad y entrega en su etapa como sevillista y le desea la mejor de las suertes en la nueva aventura profesional que emprende".