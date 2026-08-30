El técnico del Getafe, sobre el uruguayo Satriano: "Seguro que se va a estrenar pronto"

Satriano llegó cedido al Getafe durante el mercado de invierno de la pasada campaña y sus goles resultaron importantes para que el equipo de Bordalás lograra la permanencia en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español). Su rendimiento le permitió continuar este curso en el club madrileño, en el que se ha asentado como una pieza fundamental en el ataque.

El internacional uruguayo fue titular en los dos encuentros de Liga, ante el Alavés y el Racing de Santander, y en los dos partidos de la eliminatoria previa de la Liga Conferencia frente al Partizán. Todavía no ha marcado, pero ha aportado dos asistencias.

"Está bien. Seguro que se va a estrenar pronto. Tenemos mucha confianza y él también", afirmó Bordalás durante la rueda de prensa previa al encuentro que disputará este lunes el Getafe ante Osasuna en El Sadar, correspondiente a la tercera fecha de la Liga española.

El técnico recordó que Satriano sufrió una lesión que alteró su preparación veraniega y señaló que mejora progresivamente su condición física.

"Es verdad que tuvo un parón por una lesión y eso le ha restado haber hecho la pretemporada con más normalidad. Ya va adquiriendo su mejor estado de forma y seguro que pronto marcará y nos ayudará muchísimo porque es un magnífico jugador", concluyó.