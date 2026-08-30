Flick: "Deco está trabajando para ver si podemos fortalecer el equipo"

"Estoy contento con la plantilla que tenemos. Deco está trabajando para ver si podemos fortalecer el equipo, pero no tenemos ninguna presión. Hasta ahora, Deco ha hecho un trabajo fantástico. Para mí, lo más importante es ver la calidad que tenemos en los entrenamientos", aseguró el técnico alemán.

Sin preguntas sobre el deseado delantero argentino Julián Alvarez, desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Flick insistió en que el interés colectivo está por encima de cualquier situación individual. "El equipo es la prioridad número uno, ni yo ni ningún jugador", subrayó.

Sobre la plantilla con la que afrontará la temporada, el preparador germano analizó el buen momento físico del grupo, aunque advirtió de que el rendimiento dependerá especialmente de la capacidad del equipo para funcionar como un bloque.

"En una temporada pueden ocurrir muchas cosas. Hoy por hoy, todo el mundo está en forma. Es un buen momento, pero al final todo tiene que ver con cómo jugamos como equipo", explicó.

En este sentido, Flick puso en valor la conexión entre los futbolistas y el ambiente dentro del vestuario como elementos fundamentales para afrontar la temporada. "No se trata de jugadores, sino de estar bien conectados, tener un buen ambiente y espíritu de equipo. Estamos trabajando día a día para que sea así. El ambiente que se respira es muy bueno, es importante para alcanzar nuestros objetivos", apuntó.

Preguntado por la utilización de Raphael Dias 'Raphinha' como delantero centro, Flick analizó el rendimiento del brasileño en esa posición y destacó especialmente su capacidad para "iniciar la presión" sobre la salida rival, aunque recordó que dispone de otras alternativas para ocupar esa demarcación. "Tenemos otros jugadores, Fermín, por ejemplo, él también puede jugar ahí", añadió.

Flick explicó también que jóvenes como el delantero egipcio Hamza Abdelkarim y el centrocampista Brian Fariñas "tendrán oportunidades" a lo largo de la temporada, "pese a la competencia existente", y explicó el estado de Rodri, que superó "unos problemas físicos" que arrastraba en los últimos días, aunque no confirmó su titularidad.

Finalmente, Flick analizó el momento de Lamine Yamal y las imágenes en las que se ha visto al joven delantero con una actitud aparentemente más seria. El técnico alemán restó importancia a la cuestión y puso el foco en su evolución deportiva después de un verano marcado por la disputa del Mundial tras recuperarse de una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

"Siempre es bueno que los jugadores sonrían. El primer partido quizá no fue el mejor, pero ya lo he dicho: genera oportunidades. Contra el Athletic Club ya jugó 90 minutos y eso es una magnífica noticia. No lo habéis podido ver, pero hoy ha hecho un gran entrenamiento. Va por el buen camino. Hay que apoyarle y yo voy a hacerlo", concluyó.