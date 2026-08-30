Gavi sigue sin entrenarse en el Barça en la última sesión antes de la visita del Rayo

El internacional español continúa sin entrenarse con el grupo debido al golpe que sufrió en la rodilla derecha en la primera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), ante el Elche, por lo que todo apunta a que se perderá su segundo partido consecutivo, el que se disputará este lunes a las 21.30 horas (19.30 GMT) en el Spotify Camp Nou.

Tampoco saltó al césped del campo de entrenamiento Tito Vilanova, en Sant Joan Despí (afueras de Barcelona), el centrocampista Frenkie de Jong, que continúa con el proceso de recuperación de su lesión de rodilla.

Por su parte, Marc Casadó sigue sin ejercitarse con el grupo a la espera de resolver su futuro, mientras que el central del filial Álvaro Cortés tampoco participó en la sesión, pendiente de cerrar su salida al Amberes belga.

Los jugadores del filial Hamza Abdelkarim, Brian Fariñas y Eder Aller, habituales esta temporada en los entrenamientos del primer equipo, también participaron en la sesión.

Asimismo, el extremo belga Jesse Bisiwu, pendiente de resolver cuestiones burocráticas para poder ser dado de alta en LaLiga, y el último fichaje azulgrana, el portero croata Dominik Livakovic, se ejercitaron al mismo ritmo que sus compañeros, aunque ambos siguen sin poder participar en la competición.