Giannis Konstantelias, del Dortmund, se rompe el ligamento cruzado de la rodilla izquierda

El futbolista de 23 años llegó este verano a Dortmund procedente del PAOK Salónica y fue clave en la victoria de su equipo ante el Hamburgo, en el estadio Signal Iduna Park, con una participación directa en el segundo tanto, con un tiro a puerta dentro del área que finalmente desvió un rival hacia su propia portería.

El griego, apuesta firme del Dortmund para la temporada, se torció la rodilla en un balón dividido al inicio de la segunda parte. Dejó el terreno por su propio pie, pero la dolencia tenía mala pinta. Fue sustituido por el austríaco MArcel Sabitzer.

Tras las pruebas a las que fue sometido este domingo, el club confirmó la gravedad de la lesión.

"Giannis Konstantelias sufrió una rotura del ligamento cruzado en su rodilla izquierda durante su debut en la Bundesliga contra el Hamburgo el sábado pasado y, por lo tanto, estará fuera varios meses. Toda la familia del BVB está contigo, Giannis. ¡Volverás más fuerte!", señaló la cuenta oficial del Dortmund.