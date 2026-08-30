Julián Alvarez retoma los entrenamientos con el grupo en el Atlético

El delantero argentino, al que pudo verse muy cercano a su compañero y amigo Cristian 'Cuti' Romero durante los primeros 15 minutos de entrenamiento abiertos a los medios de comunicación, trabaja con absoluta normalidad a las órdenes del entrenador Diego Simeone tras su frustrado deseo de fichar por el Barcelona en este mercado de verano y con su continuidad en el equipo rojiblanco cada vez más cercana.

La otra opción es un traspaso a otro equipo siempre que no sea el Barcelona, con el Arsenal como principal pretendiente y con un traspaso valorado en torno a los 150 millones de euros, aunque esa posibilidad no convence de momento al delantero, que no viajó este sábado a Sevilla por la indisposición que lo alejó de los entrenamientos con el equipo tanto el miércoles como el jueves y viernes pasado.

Este sábado, antes de ese encuentro, Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid, expresó que el plan con Julián Alvarez es “clarísimo”.

“Él tuvo unos días que no se encontró bien, ayer -por el viernes- ya se entrenó y esperamos que se integre con nosotros rápidamente y que esté disponible, espero, el próximo partido de Liga”, el sábado ante el Athletic Club, cuando el mercado ya estará cerrado, afirmó el directivo.