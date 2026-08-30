La afición del Brighton carga contra Barco por las Malvinas

Cuando Barco, uno de los fichajes del Chelsea este mercado veraniego, salió a calentar pasada la media hora de partido en el oeste de Londres, los aficionados del Brighton se dirigieron hacia él con el cántico: "Valentín Barco, las Malvinas son nuestras".

Barco, subcampeón del mundo tras caer en la final ante España (1-0), ya fue objeto de abucheos y de cánticos parecidos en el duelo de Copa de la Liga contra el Luton Town del pasado jueves, mientras que en el debut en Premier League del Chelsea, la víctima fue Enzo Fernández, otros de los jugadores que estuvo en aquel encuentro mundialista.

Barco, además, protagonizó uno de los incidentes después de ese partido al encararse con Jude Bellingham.

Después de dicho partido, varios jugadores de Argentina se dirigieron al fondo de su afición con una bandera que rezaba "Las Malvinas son nuestras".

El archipiélago de las Malvinas, situado en el Atlántico Sur, se encuentra bajo soberanía británica desde 1833 y fue escenario, en 1982, de una guerra entre Argentina e Inglaterra que dejó cientos de muertos y una profunda huella en la sociedad argentina.