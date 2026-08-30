Minuto de silencio en el Bernabéu por los fallecidos en la riada entre Nepal y el Tíbet

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres nepalí (NDRRMA) advirtió este mismo domingo de un aumento del caudal en la cuenca del Bhote Koshi, donde una riada el miércoles ha causado casi 700 muertos entre Nepal y el Tíbet y casi 3.000 desaparecidos.

No obstante, la agencia gubernamental indicó que por el momento no hay riesgo de "inundaciones importantes".

Minuto de silencio posterior al homenaje que hizo el Real Madrid a sus seis campeones de Europa con España sub-19 en verano: Thiago Pitarch, Javi Navarro, Mario Rivas, Dani Yáñez, Diego Aguado y Jesús Fortea.