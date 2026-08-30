River volvió al triunfo en el estreno de Ponzio como entrenador

Con un actuación estelar de Ángel Correa y el primer gol de Thiago Almada desde su desembarco en el ‘Millonario’, el equipo dirigido por Ponzio se recuperó de la eliminación del miércoles pasado de la Copa Sudamericana como local ante el Independiente Santa Fe colombiano.

La derrota por penaltis ante el conjunto colombiano derivó en la salida de Eduardo Coudet como entrenador y en su lugar fue designado Leonardo Ponzio, que se desempeñaba en el club en el área de juveniles.

En otro encuentro de este domingo, Independiente sufrió un duro revés por 0-3 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el segundo encuentro como entrenador del brasileño Jadson Viera en el ‘Rojo’. El plantel del 'Rojo' de Avellaneda se retiró silbado en un clima enrarecido por la impaciencia de sus simpatizantes en la antesala de unas elecciones en el club pautadas para fin de año.

Asimismo, este domingo Argentinos Juniors se impuso por 2-1 ante Aldosivi de Mar del Plata, mientras que el viernes en el comienzo de esta jornada Boca Juniors le ganó en el último minuto por 1-0 a Lanús.

Los resultados del sábado fueron casi todos empates: Riestra-Vélez (1-1), Huracán-Estudiantes de Río Cuarto (1-1), Atlético Tucumán-Belgrano (0-0) y Talleres-Central Córdoba (0-0), aunque este último con un componente extra como lo fue la salida de Jorge Sampaoli como entrenador de la ’T’.

La única salvedad de la jornada sabatina fue el triunfo de Gimnasia y Esgrima La Plata por 1-2 ante Rosario Central.

Este lunes se completará la fecha con cuatro partidos de los cuales el más llamativo es el de la visita de San Lorenzo a Instituto en Córdoba.