Fabrizio Zanotti cierra el British Masters con un gran noveno puesto

Fabrizio Zanotti cerró su participación en el British Masters con un destacado noveno puesto, resultado que confirma el buen momento que atraviesa el golfista paraguayo en el circuito europeo.

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Fabri venía realizando un gran torneo, pero un complicado hoyo 18 le impidió terminar más arriba en la clasificación. A pesar del cierre, el noveno lugar representa un nuevo resultado de relevancia en una temporada en la que Zanotti busca recuperar terreno y asegurar su continuidad en el circuito.

El paraguayo consiguió así su segundo Top 10 consecutivo, demostrando nuevamente su capacidad para competir entre los mejores y mantenerse en la pelea durante todo el fin de semana.

El resultado también le permite avanzar en la Race to Dubai, donde ahora aparece en el puesto 126, acercándose al objetivo de mantenerse dentro del circuito.

Además, Zanotti consiguió la clasificación directa al Omega European Masters, lo que le permitirá continuar compitiendo la próxima semana y buscar prolongar su buen momento.

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Con todavía mucho calendario por delante, el golfista paraguayo vuelve a demostrar que atraviesa una etapa de gran competitividad y que tiene argumentos para seguir escalando posiciones en el circuito europeo.