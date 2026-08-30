Yaser Asprilla, líder goleador con tres tantos

Suma una diana más que Nacho Quintana y Hugo López, del Andorra; Álvaro Marín, del Celta Fortuna; Taisei Miyashiro, de Las Palmas, y Enric Gallego, del Tenerife, todos ellos con dos aciertos sobre la portería contraria.

- Clasificación en la 3ª jornada:

- Con 2 goles: Nacho Quintana y Hugo López (Andorra); Álvaro Marín (Celta Fortuna); Taisei Miyashiro (JPN) (Las Palmas) y Enric Gallego (Tenerife).

- Con 1 gol: San Bartolomé y Bernabeu (Albacete); Jordi Cano, Carrique (FRA) y Álex Calvo (Andorra); Federico Bonini (ITA), Stefan Dzodic (FRA) y Nico Melamed (Almería); Álex Forés, Llabrés y David González (Burgos); Ibon Sánchez, Izeta (1p) y Antoñito (Cádiz); Camara (GUI) (Castellón); Bernard Soumah (GHA) y Andrés Antanon (Celta Fortuna); Escobar (Ceuta); Diarra (MLI), Víctor, Diego Percan, Diego Bri y Eder García (Córdoba); Jon Bautista, Aleix Garrido y Álvaro Rodríguez (Eibar); Guillermo Macho y Mariano Carmona (Eldense); Abel Ruiz, Fran Beltrán, Izan y Jastin García (POR) (Girona); Pedro Alemán, Jorge Pascual, Alejandro Marqués (VEN) y Bourama (Granada); Jesé Rodríguez, Manu Fuster, Iván Jaime y Sandro Ramírez (Las Palmas); Miguel Atienza, Naim y Gharbi (TUN) (Leganés); Pablo Torre, Adam Buksa (POL), Álex Sala, Adrián Fuentes y Raíllo (Mallorca); Pablo Sáenz (Oviedo); Mariezkurrena y Gorosabel (Real Sociedad B); Gioacchini (USA) (Sabadell); Otero y Sarco (ARG) (Sporting de Gijón); Jesús Álvarez y Chapela (Tenerife); Luis Chacón (Valladolid).

En propia puerta: Arnau Puigmal (Mallorca, contra Granada).