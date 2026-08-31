Arthur Melo, exjugador del Barcelona, ficha por el Santos de Neymar

El volante de 30 años firmó un contrato corto que le mantendrá vinculado a la disciplina albinegra hasta el próximo mes de diciembre.

"Estoy muy feliz de estar aquí, es otro sueño cumplido en mi carrera. Sé lo grande que es el Santos, la magnitud de su historia, así que me siento realmente muy honrado", declaró el mediocampista a los canales oficiales del club de Pelé.

Nacido en Goiânia, Arthur jugó el último año en el Gremio, cedido por la Juventus de Turín.

El conjunto de Porto Alegre le presentó una propuesta para continuar, pero no fue posible alcanzar un acuerdo financiero entre las partes y en junio pasado comunicó su salida.

Por otro lado, hace diez días, la Juventus anunció un acuerdo con el centrocampista para poner fin a su contrato, que se extendía hasta junio de 2027.

Finalmente, ya como agente libre en el mercado, firmó con el Santos, que este año vuelve a luchar por no descender a la segunda división del Campeonato Brasileño.

Arthur Melo inició su trayectoria en la base del Goiás, pero a los 14 años fichó por el Gremio, donde se dio a conocer mundialmente.

En el Tricolor Gaúcho conquistó una Copa de Brasil (2016) y una Copa Libertadores (2017), siendo elegido el mejor jugador de esa final del torneo continental disputada contra el Lanús argentino.

Se convirtió así en una de las principales referencias del país en su posición, lo que le llevó a la selección brasileña y al fútbol europeo.

En 2018 recaló en las filas del FC Barcelona. En el equipo catalán, sin embargo, no alcanzó el nivel exhibido en Sudamérica y dos años después se fue a la Juventus.

Desde la escuadra italiana inició un periplo de cesiones por Liverpool, Fiorentina y Girona antes de regresar a su país natal de la mano del Gremio.

Con la Canarinha jugó 22 partidos y marcó un gol, además de integrar la convocatoria que ganó la Copa América de Brasil 2019, el último gran título logrado por la 'Seleção'.

A pesar de su difícil situación en la Liga brasileña, el Santos aún tiene opciones de título esta temporada, ya que está jugando los cuartos de final de la Copa de Brasil -aunque tiene un pie fuera tras caer 3-0 en el partido de ida frente a Palmeiras- y de la Copa Sudamericana, en la que se medirá al Atlético Mineiro.