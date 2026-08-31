Bajcetic firma con el Celta hasta 2029 tras el acuerdo con el Liverpool

Formado en las categorías inferiores del equipo gallego, Bajcetic salió de Vigo en enero de 2021 rumbo al Liverpool, donde completó su formación y llegó al primer equipo con tan solo 17 años. Con los reds disputó 22 encuentros, anotó un gol y debutó en la Liga de Campeones .

Posteriormente, pasó por el RB Salzburg y por la UD Las Palmas, con el que disputó 14 partidos y 975 minutos en LaLiga 2024-25.

El mediocentro, de 21 años, tendrá ficha con el filial celeste, que esta temporada compite por primera vez en su historia en LaLiga Hypermotion.