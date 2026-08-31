El seleccionado mexicano Erik Lira deja al Cruz Azul y va al Mónaco

"El Mónaco liberó una plaza de extranjero, lo que permitió que se esté concretando su contratación. Nos tardamos algo, pero mejoramos las condiciones que queríamos fueran mejores, pero nos sentimos tranquilos", explicó el directivo.

Lira es un centrocampista de 26 años que juega en Cruz Azul desde el 2021.

Su destacado desempeño con la selección mexicana en la pasada Copa del Mundo, en la que jugó cuatro partidos, le abrieron las puertas de cumplir su sueño de jugar en Europa.

El directivo de La Máquina se mostró orgulloso de poder cumplir a su ahora exjugador la promesa de darle las facilidades para este objetivo.

"Fue un compromiso que hicimos con Erik, de que si llegaba una oferta del fútbol de Europa lo íbamos a apoyar y aquí está. Nos tardamos un poco, pero ya está lista la operación", afirmó el presidente de Cruz Azul.

Erik Lira arrancó su carrera en el Necaxa en el 2018, de ahí pasó a los Pumas UNAM, con los que permaneció hasta 2021, cuando firmó con el Cruz Azul, equipo en el que se convirtió en un ídolo de los aficionados.

Con La Máquina, el jugador ganó un título de liga, una supercopa y un trofeo de campeón de campeones. A nivel internacional ayudó al conjunto a obtener la Copa de Campeones de la Concacaf del año pasado.

Con la selección mexicana, Lira disputó los Juegos Panamericanos del 2023, en los que México obtuvo el tercer lugar.

Con la representación mayor fue parte de los títulos de la Liga de Naciones 2024-2025 y de la Copa Oro 2025.

Lira vestirá la camiseta del Mónaco, equipo con el que inició su carrera como futbolista en el extranjero Rafael Márquez, actual seleccionador de México.