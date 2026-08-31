Pedro Sánchez: "Ya va siendo hora de que España gane un Mundial en casa"

Como argumento, Sánchez recordó, durante una entrevista concedida este lunes a la cadena SER, que la Roja se proclamó campeona del mundo en Sudáfrica en 2010 y que este año alcanzó su segunda estrella en el Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que, en su opinión, ya le corresponde hacerse con el título en España, país que comparte en 2030 la organización de este torneo con Portugal y Marruecos.

Preguntado sobre qué pasaría si el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, consigue que la final de la Copa del Mundo se celebre en Marruecos, en vez de en España, el jefe del Ejecutivo ha contestado: "Vamos a trabajar para que sea aquí".

España obtuvo su segundo título mundial el pasado 19 de julio, tras imponerse por 1-0 en la prórroga de la final contra Argentina, gracias a un tanto de Ferran Torres.

El Mundial 2030 será organizado por España, Portugal y Marruecos. Además, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los partidos inaugurales de sus respectivas selecciones como homenaje al centenario de la primera Copa del Mundo, disputada en 1930 íntegramente en Montevideo.

España había organizado previamente el Mundial de 1982, que conquistó la selección de Italia. El combinado anfitrión se despidió en la segunda fase, después de sumar sólo un triunfo -sobre la extinta Yugoslavia- en la primera.