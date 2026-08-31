Saprissa se afianza como líder y el campeón Herediano cae el sótano

Los dirigidos por el técnico Hernán Medford controlaron gran parte del encuentro y supieron aprovechar las oportunidades. El mediocampista Gerson Torres abrió el marcador de cabeza en el minuto 34 y Andrey Soto amplió la ventaja en el 55.

Escorpiones descontó tres minutos después con el centrocampista Christian Muñoz.

Saprissa se afianzó como líder con 15 unidades antes de jugar el clásico con Alajuelense.

En la segunda casilla se ubicó el Cartaginés con 12 puntos, tercero es Sporting con 11, los mismos que tiene Alajuelense, cuarto.

En otro partido de la jornada, Cartaginés, dirigido por el guatemalteco Marvin Amarini, derrotó por 1-0 al campeón Herediano, conjunto que acrecentó su crisis tras acumular su cuarta derrota.

El delantero estadounidense de ascendencia mexicana Joaquín Alonso Hernández, marcó en el minuto 44 el único gol del encuentro.

Los heredianos, del entrenador Paulo César Wanchope, mejoraron en la segunda mitad y generaron algunas oportunidades, pero no lograron concretarlas.

El resultado los coloca en la décima posición con solo 4 unidades en 6 partidos jugados.

En otros resultados de la fecha, San Carlos cayó por 1-2 ante Puntarenas, Pérez Zeledón empató 1-1 con Alajuelense y Sporting ganó por 2-0 a Inter San Carlos.