A menos de dos meses de su asunción, Gorosito deja de ser el entrenador de San Lorenzo

"San Lorenzo comunica que Néstor Gorosito no continuará como entrenador del equipo de Primera División. De común acuerdo, se resolvió finalizar su vínculo contractual con el club", anunció este martes el Ciclón en un comunicado.

El club precisó además que Walter Perazzo asumirá de forma interina la dirección técnica del club mientras se trabaja en la designación de un nuevo entrenador.

"Le agradecemos a Pipo y a sus colaboradores por el trabajo y la dedicación en esta etapa al frente del equipo", agregó el comunicado, en referencia a los menos de dos meses que duró la segunda etapa del entrenador en el banquillo del club.

Tras su asunción el pasado 3 de julio, Gorosito debutó con una derrota por penaltis ante Deportivo Riestra que marcó su eliminación de la Copa Argentina y continuó con tres caídas en los siguientes cuatro partidos, incluyendo en el clásico ante Huracán.

La salida de 'Pipo' se consumó tras la derrota de este lunes por 1-0 ante Instituto, que dejó al Ciclón en el anteúltimo puesto de la Zona A del Torneo Clausura, con siete unidades en igual cantidad de encuentros.

Gorosito se convierte así en el quinto entrenador en dejar el banquillo de San Lorenzo en el último año.

El último de ellos fue Gustavo Álvarez, que había asumido en marzo y renunció a finales de junio pasado por diferencias con la nueva directiva del club argentino, que asumió tras las elecciones celebradas a fines de mayo.

San Lorenzo, que atraviesa una crisis signada por las deudas por traspasos, impagos, inhibiciones judiciales y la destitución del anterior presidente por denuncias de corrupción, optó tras su salida por un entrenador conocido y querido por la afición.

Como jugador, Gorosito tuvo tres etapas distintas con la camiseta azulgrana, mientras que como entrenador ya había conducido al equipo en 2024, aunque no consiguió buenos resultados.