Liberales desoyeron al PLRA y votaron por Camilo Benítez

Un total de 14 diputados liberales, varios de ellos con parientes intendentes en sus respectivos feudos, votaron a favor de reelegir a Camilo Benítez como contralor general.

Entre estos parlamentarios también están integrantes el movimiento Nuevo Liberalismo liderado por el gobernador de Central y aspirante presidencial Ricardo Estigarribia.

Los diputados que acompañaron la reelección del Contralor son:

Los legisladores adoptaron esta decisión pese a que el Directorio del PLRA, presidido por Alcides Riveros, había resuelto reivindicar el cargo de Contralor y Subcontralor para la oposición. Así también había instado a todos los aspirantes vinculados a fuerzas electorales opositoras a retirar sus candidaturas para no legitimar el copamiento oficialista.

En el apartado final, Riveros quedaba encomendado a transmitir esta resolución a los diputados y senadores liberales.

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El PLRA no bajó línea a los diputados, dice Riveros

Consultado al respecto, Alcides Riveros negó que los 14 diputados hayan ninguneado a la Directorio. “Nosotros bajamos línea a que los afiliados del Partido Liberal Radical Auténtico puedan renunciar si esa terna no estaba conformada por la oposición paraguaya”, aclaró.

Sostuvo que en la resolución del Directorio no pide que los legisladores una decisión en particular. Agregó que en caso de controversia, el PLRA tiene un nuevo Tribunal de Conducta que podría estudiar alguna sanción o medida.

“No dice eso, la resolución es clara”, sentenció.