Casadó y Giménez (Dépor), Pablo García (Racing) y Fofana (Sevilla), inscritos al final

Antes de ellos, en las últimas horas, fueron inscritos Jonathan David (Atlético de Madrid) y Dominik Livakovic (Barcelona).

También Mujaid Sadick, central contratado por el Rayo Vallecano; Jeanuel Belocian, defensa que llega al Racing de Santander, y Jens Cajuste, del Nápoles al Málaga.

Igualmente, Roy Revivo, lateral procedente del Maccabi Tel Aviv e incorporado al Elche; los dos últimos fichajes del Sevilla, el extremo Félix Correia, desde el Lille, y el delantero Lucas Stassin, desde el Saint-Etienne; el lateral Rubén Sánchez, traspasado del Espanyol al Elche; Andoni Gorosabel, cedido del Athletic Club al Espanyol; el centrocampista André Almeida, a préstamo del Valencia al Racing de Santander; el delantero Iván Azón, cedido desde el Como al Getafe, y el lateral Héctor Fort, traspasado desde el Barcelona a la Real Sociedad.

Además de ellos, a lo largo del día en las horas anteriores, el Valencia ha inscrito al centrocampista Harvey Elliot, cedido desde el Liverpool; el Racing de Santander al lateral Aarón Martín, desde el Génova, y al extremo Iker Luque, desde el Atlético de Madrid; el Málaga, al central Juan Berrocal, desde el Getafe; Osasuna, al atacante francés Romain del Castillo, desde el Brest; el Deportivo, al extremo Adama Traoré; y el Levante, al centrocampista Axel Tape cedido desde el Bayer Leverkusen.