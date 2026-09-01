Católica gana y pelea con la U de Chile por la Libertadores, Colo Colo se acerca al título

Colo Colo, en tanto, llegó a 52 unidades el domingo con su victoria por 5-1 ante Audax Italiano para consolidar una ventaja de 16 enteros que lo deja solo en la búsqueda del título a nueve jornadas del final.

La distancia creció con la derrota de la U por 2-1 en su visita a Universidad de Concepción, que terminó alejando a los azules de la lucha por la cima luego de haber perdido también el superclásico con los albos hace ocho días.

Los Cruzados recuperaron terreno al encadenar su segunda victoria consecutiva tras la conseguida el pasado miércoles ante Coquimbo Unido por 1-2, en partido reprogramado del campeonato, y así poner presión sobre el cuadro dirigido por el argentino Fernando Gago.

La Católica pasó al segundo lugar con un triunfo más y la U bajó al tercero, una posición que bajo el nuevo reglamento del fútbol chileno deberá jugar un partido extra contra el campeón de la Copa Chile para definir uno de los cupos a la fase previa de la próxima Libertadores.

El Cacique dirigido por el argentino Fernando Ortiz, por su parte, quedó ante la posibilidad de alcanzar su título 35 de la liga chilena con anticipación siempre que su escolta ceda puntos en las próximas tres jornadas.

La disputa del campeonato chileno tuvo este fin de semana incidentes en el partido entre Coquimbo Unido y Huachipato, e insólitos problemas reglamentarios en el duelo de Universidad de Concepción ante la U de Chile.

El encuentro de los Piratas fue suspendido de forma definitiva en el minuto 68, cuando Huachipato ganaba de visita por 0-1, luego de que hinchas aurinegros lanzaron bengalas que explotaron cerca del portero rival Christian Bravo, quien sufrió un trauma acústico por el que debió ser trasladado al hospital.

El guardameta, anunció el club, fue dado de alta este lunes, y se espera por la decisión del Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional chileno sobre las sanciones.

La jornada también deparó que el delantero panameño Cecilio Waterman se convirtiera en figura del triunfo de Universidad de Concepción, tras marcar el segundo gol del partido terminó defendiendo el arco al tomar la posición de portero.

El arquero titular Jorge Broun fue expulsado sobre el final del duelo, y al no tener sustituciones disponibles, Waterman tomó la posición pero se vistió con la camiseta del portero retirado en lugar de una sin nombre ni número, infringiendo las bases del campeonato con la posibilidad de ser sancionado.