Dani Ceballos regresa al Betis como agente libre y firma por tres temporadas

Dani Ceballos, que el mes pasado cumplió 30 años, disputó 56 encuentros oficiales (5 goles, 2 asistencias) en sus primeras dos temporadas en el Real Madrid, fue cedido dos campañas al Arsenal inglés (77 partidos, con 2 tantos y 5 pases de gol) y volvió al club madridista en 2021 para acumular en su segunda etapa 159 partidos más (2 dianas y 14 asistencias).

El futbolista de Utrera (Sevilla) ha sido trece veces internacional absoluto, además de contar con dos títulos europeos (uno sub-19 y otro sub-21) y con una plata olímpica con las divisiones inferiores de España, y posee un extenso palmarés con sus clubes: 2 Ligas, 1 Copa del Rey, tres Ligas de Campeones y una FA Cup, entre otros galardones.

Desde su desvinculación del Real Madrid, era un 'secreto a voces' la vuelta al Betis de Ceballos, que se ha sustanciado cuando el club verdiblanco ha liberado la masa salarial necesaria para acometer su contratación y propiciar, casi una década después, una segunda etapa en el club después de un primer paso, entre 2014 y 2017, en el que disputó 105 partidos oficiales (7 goles, 4 asistencias).