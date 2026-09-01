El América anuncia la salida del uruguayo Sebastián Cáceres, quien jugará con el Celta

"Sebastián Cáceres, gracias por haber defendido nuestros colores desde el primer día. Gracias por los títulos que conseguimos juntos, tu profesionalismo y por la gran historia que escribimos en conjunto dentro del Club. Te deseamos mucho éxito en todos tus futuros proyectos", escribió el América en un comunicado.

Cáceres, mundialista por su país en este año, era el líder de la defensa del América, equipo al que llegó para el Clausura 2020.

Desde entonces se convirtió en un referente del equipo con el que ganó seis títulos: tres campeonatos de liga de manera consecutiva, uno de campeón de campeones, una súper copa de la liga y una campeones cup.

Con las Águilas jugó en 209 partidos y acumuló 16.994 minutos.

El central de 27 años debutó en el fútbol profesional en el Liverpool de su país en el 2017.

En lo que se refiere a participaciones, en la que debutó en el 2022, destaca su actuación en la Copa América 2024, en la que uruguay fue tercero, además de que fue parte de la Celeste en el Mundial de 2026.

El jugador deja al América, que es dirigido por su compatriota Guillermo Almada, en un gran momento.

El equipo marcha como líder invicto del Apertura con 16 puntos en seis jornadas, en las que sólo la zaga liderada por él sólo ha recibido dos anotaciones para consolidarse como la mejor del certamen.

Además, las Águilas se enfrentarán este miércoles al Monterrey en la semifinal de la Leagues Cup, partido en el que será el gran ausente.

Más temprano, el sitio de 'X' del Celta también informó sobre la contratación del zaguero.