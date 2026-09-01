El América, con paso perfecto, y la brasileña Geyse siguen siendo lo mejor del Apertura

Este domingo, Geyse, su compatriota Priscila y Scarlett Camberos convirtieron goles para guiar al América del entrenador español Ángel Villacampa a un triunfo por 3-1 sobre el Tijuana, que descontó con un gol de la turca Kader Hancar.

América suma cinco victorias en cinco salidas con 28 goles a favor y dos en contra. Suma 15 puntos en el grupo B, seis encima de San Luis, Pumas UNAM y Chivas de Guadalajara, ocupantes de los lugares del segundo al cuarto.

También este domingo, el San Luis goleó por 6-1 al Atlas, con un par de dianas de la venezolana Enyer Higuera, dos de Rebeca Contreras, uno de la nigeriana Amina Bello y otro de Michelle Gutiérrez. Por el Atlas descontó la española Aitana Martínez.

Higuera llegó a siete anotaciones, dos menos que Geyse.

Uno de los resultados sorpresivos de la quinta fecha fue el triunfo de las Pumas UNAM, por 0-2 sobre las Chivas de Guadalajara, con tantos de la portuguesa Stephany Ribeiro y de la puertorriqueña Cristina Torres.

El sábado, el Tigres UANL venció por 2-0 al Pachuca, para mantener su paso perfecto. La sudafricana Thembi Kgatlana y Maricarmen Reyes convirtieron por las 'Amazonas', superiores en su estadio.

Dirigidas por el español Pedro Martínez, Tigres llegó a cinco triunfos en cinco partidos y siguió como líder de la llave A, seguido de Toluca, son 13 puntos; Monterrey (12) y Juárez FC (9).

El viernes, la francesa Faustine Robert anotó un penalti para darle al Toluca una angustiosa victoria por 1-0 sobre el León.

Más amplio fue el triunfo sabatino de las Rayadas de Monterrey, 0-4 sobre Querétaro.

La española Lucía García sumó su cuarta anotación del torneo y puso una asistencia para encabezar la ofensiva de las Rayadas, que completaron su actuación con goles de Valeria del Campo, de la colombiana Marcela Restrepo y de Fátima Servín.

También el sábado, la guatemalteca Aysha Solórzano convirtió un gol para darle al Juárez FC un triunfo por 1-0 sobre Cruz Azul.

En otros resultados, Puebla se impuso por 4-1 a Necaxa, y hoy el Santos Laguna aventajó por 1-0 al Atlante.

- Sexta jornada del Apertura del fútbol mexicano:

04.09: Atlas-Guadalajara y Pumas UNAM-América.

05.09: Necaxa-San Luis, Monterrey-Toluca y Tijuana-Pachuca.

06.09: Querétaro-Cruz Azul y Tigres UANL-Santos Laguna.

07.09: Atlas-Juárez FC y León-Puebla.