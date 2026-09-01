El Aston Villa cierra el traspaso de Mbaye por 55 millones

El futbolista de 18 años, que debutó hace dos con el conjunto del español Luis Enrique Martínez, ha disputado 42 partidos con el PSG, marcando cuatro goles y repartiendo otras cuatro asistencias.
Mbaye es el octavo fichaje para Unai Emery este verano. La dirección deportiva del Villa ha reclutado a Johan Manzambi, Nico Jackson, Joao Gomes, Zion Suzuki, Leon Goretzka y Matteo Ruggeri.
En el capítulo de ventas, los de Birmingham se han deshecho de jugadores importantes en las últimas temporadas, como Morgan Rogers, Ollie Watkins, Emiliano 'Dibu' Martínez, Lucas Digne, Youri Tielemans y Ezri Konsa.
El Villa se ha gastado en total 270 millones en fichajes, mientras que ha ingresado algo más de 300 en ventas.