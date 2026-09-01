El Cádiz oficializa la incorporación del uruguayo Petit, procedente del Betis

Está previsto que el jugador pase reconocimiento médico esta mañana y el miércoles se incorpore a los entrenamientos a las órdenes de su nuevo entrenador, Albert Celades.

Petit, de 19 años, llegó al conjunto verdiblanco el verano pasado aunque fue cedido al Mirandés y al Granada, equipos de la Segunda División española en los que jugó la campaña anterior.

El Betis pagó casi 5 millones de euros a Nacional de Montevideo, pero el jugador no entró en los planes del entrenador chileno Manuel Pellegrini, por lo que fue cedido al equipo burgalés hasta enero (21 partidos, 5 goles) y a los granadinos desde febrero a mayo (16 encuentros, 3 tantos).

Este verano, el ariete uruguayo, con contrato hasta junio de 2031, comenzó la pretemporada con el Betis y participó en algunos de los amistosos disputados por el conjunto de Pellegrini.

Sin embargo, una lesión muscular lo mantiene inactivo desde hace dos semanas y no había sido inscrito para las tres primeras jornadas de LaLiga EA Sports por tener copadas el Betis las tres plazas de extracomunitarios.