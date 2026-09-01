El campeón mundial Germán Pezzella ficha por Peñarol tras dejar River Plate

Nacido en Bahía Blanca en junio de 1991, el central comenzó su carrera en River Plate y bajo las órdenes de Marcelo Gallardo conquistó una Copa Sudamericana, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana.

Luego defendió en dos oportunidades al Betis y también jugó en el italiano Fiorentina. Con el equipo español ganó la Copa del Rey en la temporada 2021-2022.

En el año 2024, Pezzella retornó a River Plate y jugó hasta la temporada 2026, cuando separaron sus caminos "de común acuerdo".

Después de que en los últimos tiempos, el campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 no contase demasiado para los planes del Millonario, el futbolista y el club "decidieron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual", según publicó la entidad de Núñez en sus redes sociales.

Poco antes, Pezzella había publicado un emocionado posteo en su cuenta de Instagram, con una fotografía en la que se le ve besando el escudo de River acompañada por el mensaje: "Hasta el final de nuestras vidas. Los amo. Gracias".

Con la selección de Argentina, Pezzella conquistó la Copa de Campeones UEFA-Conmebol en 2022, mientras que un año antes y en 2024 ganó la Copa América.

Además, ganó la Copa del Mundo en Catar 2022 bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni.

Ahora el futbolista comenzará una nueva etapa en Peñarol, club que el próximo fin de semana buscará volver a la victoria tras sufrir una dura derrota el domingo en el Clásico del Torneo Clausura.

Jugando como visitante, el Tricolor lo venció por 0-1 gracias a un golazo de taco del central costarricense Francisco Calvo.

Este resultado dejó al Aurinegro en el undécimo lugar del Clausura con cuatro unidades y en el segundo de la Tabla Anual acumulada con 47, aunque con un partido pendiente que podría devolverlo a la primera posición de esta.