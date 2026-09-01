El Castellón incorpora al colombiano Matías Orozco

El Castellón apura las últimas horas del mercado de fichajes antes de su cierre para reforzar la plantilla con el objetivo de disputar uno de los puestos de ascenso a Primera división y, por ello, según se asegura desde el club castellonense, suma juventud y talento con la llegada del medio colombiano del Brighton, Matías Orozco, que jugará cedido pero sin opción de compra, hasta el 30 de junio de 2027.

Orozco acaba de ser fichado por el club inglés, que ha decidido que juegue prestado en el conjunto albinegro y al que llegó procedente del Deportivo de Cali. Además, es capitán de la selección colombiana sub20.

Las relaciones entre el Brighton y el Castellón se han aproximado este verano, dando como resultado la cesión de dos jóvenes jugadores del club inglés ya que Orozco se encontrará en la Plana con el portugués Rodrigo Rêgo.