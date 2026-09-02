Chiqui Arce: “Vamos contentos por el rendimiento y apenados por no haber podido ganar”

Francisco “Chiqui” Arce tuvo su estreno al frente de Guaraní con un empate 1-1 ante Olimpia, en el clásico más añejo, y aunque lamentó no haber podido quedarse con los tres puntos, terminó conforme con la producción de su equipo.

Lea más: Olimpia y Guaraní igualan en el clásico más añejo que tuvo a debutantes

“En la mayor parte del partido estuvimos bien. Intentamos desarrollar lo que habíamos trabajado un poco más de una hora con ellos y después, más en el pizarrón, en las imágenes y en la charla”, explicó el entrenador tras el encuentro.

Arce resaltó especialmente la actitud del plantel y consideró que la adaptación a sus indicaciones fue rápida, en buena medida por las similitudes entre su propuesta y la del anterior cuerpo técnico.

“Se nota que el trabajo que venían realizando era muy bien hecho con el cuerpo técnico anterior y con muchas similitudes a lo que nosotros seguramente a futuro le vamos a agregar en cuanto a entrenamiento y trabajo diario. La forma, los gustos y el estilo se nota que son muy parecidos”, señaló.

El entrenador aurinegro también destacó la capacidad de sus futbolistas para interpretar rápidamente los movimientos solicitados, especialmente a la hora de recuperar la pelota y aprovechar los espacios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Nos falta mucho trabajo para poder hacer crecer más y después tener un rendimiento estable, pero confiamos mucho en ellos. Los encontramos en muy buena forma, sin ningún tipo de reparos en ese sentido. Aceptaron todo lo que propusimos y el ambiente es realmente muy bueno entre ellos”, manifestó.

Guaraní se puso en ventaja con el gol de Juan Manuel García, pero terminó sufriendo el empate en el tramo final. Arce explicó que su equipo perdió claridad en algunos pasajes cuando recuperaba la pelota.

“Cuando recuperábamos la pelota, no la perdíamos muy rápido, comenzamos a lanzar por lanzar y no con algún objetivo, con algún criterio, como tiene que ser o como realmente le solicitamos”, apuntó.

Sobre la igualdad, fue claro: “Vamos contentos por el rendimiento y un poco apenados por no haber podido ganar al final del partido”.

Uno de los aspectos tácticos que llamó la atención fue la presencia de Thiago Servín como zaguero. Arce explicó que tomó la decisión porque considera que esa es la posición en la que mejor puede rendir el futbolista.

“A Thiago yo al menos lo reconozco más zaguero que lateral. Lo que fuimos a hacer de entrada fue poner a cada uno donde mejor rinde, donde son originarios. Armando (Méndez) de lateral, Leandro (Allende) de lateral, y a última hora decidimos hacer eso con Thiago”, explicó.

También habló de Carlos Arrúa, a quien considera una pieza importante para darle mayor juego ofensivo al equipo. Arce reveló que fue uno de los primeros futbolistas con los que conversó desde su llegada.

“Es alguien que conocemos muy bien y que nos gusta mucho, pero todo depende de él. Ahora no va a tener ningún tipo de excusa en el sentido de que el técnico no me quiere, el técnico no me pone. El técnico ahora tiene un entrenador que lo quiere, que lo puso ya, que lo va a bancar dentro de lo que él responda”, afirmó.

El DT también mencionó a Maximiliano “Maxi” Añazco y la necesidad de encontrar soluciones ante la falta de centrodelanteros. En ese sentido, valoró el ingreso de Jorge “Pollo” Recalde, quien volvió a aparecer entre los convocados y tuvo minutos en el clásico.

“Juan Manuel hizo un gran esfuerzo, muy buen partido y se cansó. Necesitamos que Jorge entrara. Es el único que hoy tenemos en condiciones, por más que no sea un centrodelantero de origen, sabe hacer esa función y entró de recambio en ese lugar”, explicó.

Arce agregó que Recalde también puede desempeñarse como mediapunta o enganche y destacó sus condiciones físicas tras su llegada al club: “Está muy bien, está entero, llegó muy bien al club”.

Con su primer partido al frente del Legendario ya disputado, el entrenador apunta ahora a mejorar progresivamente el funcionamiento y convertir al equipo en protagonista. “Necesitamos cada vez más encargarnos de ser protagonistas, así como lo hicimos hoy, confiar en la capacidad de ellos, crecer todos individualmente y que nosotros encontremos una forma ideal de juego, de funcionamiento, para que ellos se sientan cómodos”, concluyó.