PGN 2027: exministro Ferreira advierte “maquillajes” financieros

El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2027 arrancó su trámite en el Congreso Nacional bajo una sombra de dudas técnicas. El economista y exministro de Hacienda, Manuel Ferreira, durante una entrevista en el programa Mesa con EVP, por ABC TV, analizó los números presentados por el Ministerio de Economía y Finanzas, y sostiene que la propuesta contiene “maquillajes” financieros para hacer calzar el déficit fiscal prometido.

Según el especialista, el Gobierno apeló a un tipo de cambio sobrevaluado e irreal, además de proyecciones de recaudación tributaria que no se ajustan a la economía nacional.

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Según Ferreira, la cotización del dólar fijada en la propuesta presupuestaria, establecida en G. 6.458, cuando en el mercado financiero real la moneda estadounidense cotiza en torno a los G. 5.915. Subrayó que la tendencia del dólar es a la baja, y que el Banco Central del Paraguay no prevé intervenir.

Esta diferencia de más de 500 puntos, al calcular los 2.100 millones de dólares proyectados en endeudamiento público a esa cotización inflada, el Estado simula un monto de 13,5 billones de guaraníes. Sin embargo, al aplicar la tasa del mercado actual, los números reales caen a 12 billones de guaraníes, dejando al descubierto un “agujero” de 1,2 billones, unos 160 millones de dólares, equivalente al 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB).

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La lección no aprendida de las deudas ocultas

Con este descalce en la moneda extranjera, el compromiso asumido por la administración de Santiago Peña de cerrar el 2027 con un déficit fiscal del 3,9% resulta técnicamente inviable.

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Ferreira sostuvo que, al ajustar los números a la realidad del mercado, el bache financiero escalará como mínimo al 4,3% del PIB. Para el analista, la fijación de ese tipo de cambio no responde a una proyección macroeconómica seria, sino a una maniobra contable destinada a hacer calzar el presupuesto en el papel para cumplir con el discurso oficialista vendido a la ciudadanía y a los organismos internacionales.

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El economista recordó que la práctica de “dibujar” las variables fiscales ya provocó duros desencantos en el pasado reciente, como cuando se ocultaron miles de millones de dólares en deudas con las empresas farmacéuticas y constructoras bajo la promesa de una convergencia fiscal ficticia.

Asimismo, cuestionó que el equipo económico proyecte un crecimiento de la recaudación tributaria del 8,6% para el próximo año, considerando que durante este año los ingresos aduaneros cayeron un 11% y la recaudación neta apenas creció un 2,1%, muy por debajo de la meta fijada.