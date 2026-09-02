Pablo Sánchez: “Le doy solamente valor al empate porque lo hicimos sobre el final”

Lejos de conformarse con el resultado, el estratega reconoció que el planteo rival maniató las intenciones de su conjunto durante gran parte del encuentro. “Primero destacar que el rival hizo un planteo defensivo muy bueno desde el orden y encuentro que, más allá de haber dominado en campo y en tenencia el primer tiempo, no generamos nada, no fuimos capaces de hacerle daño al rival. Hay dos jugadas muy aisladas que son un remate de Fernando Cardozo de zurda que la tira afuera y un intento de centro de Romeo Benítez que saca rápido el brazo izquierdo del arquero y no mucho más; con lo cual nos quedamos por momentos en esa lentitud del armado de juego, nos quedamos sin herramientas para hacer daño”, expresó el entrenador.

Lea más: Olimpia y Guaraní igualan en el clásico más añejo que tuvo a debutantes

La autocrítica y la dificultad de romper bloques cerrados

El estratega comparó este trámite con otros encuentros donde la tónica se repite, aunque remarcó matices respecto a presentaciones anteriores donde la fluidez ofensiva era una constante. “Muchos de los partidos a nosotros se nos presentan de esta manera, pero somos capaces de generar una sensación permanente de que el gol puede venir en cualquier momento. Más allá de no hacerlo, nos pasó en el clásico, por ejemplo, y de hecho nos pasa algo parecido: nos hacen el gol allá por los 40 minutos como hoy, pero el día del clásico estaba esa sensación de que podíamos hacer daño y podíamos hacer un gol”.

El golpe recibido en el primer tiempo obligó a modificar la estructura táctica en el complemento, asumiendo riesgos importantes que pudieron costar caro en materia defensiva. “Hoy nos costó, sufrimos el gol y lamentablemente —¿por qué digo lamentablemente?— porque tuvimos que tomar decisiones en el entretiempo para hacer un equipo que asuma un riesgo y sabíamos que íbamos a jugar de manera más compleja. Digo porque podíamos recibir alguna contra, porque ya asumimos el riesgo de jugar con dos 9, de buscar por fuera para empezar a ver si éramos capaces de aprovechar la altura y el buen juego aéreo de Tiago y de Gabriel, más tarde de Hugo; pero en esa búsqueda teníamos miedo de sufrir en las transiciones”.

El valor del punto y los deberes pendientes

Para el cuerpo técnico, el valor de la paridad obtenida sobre la hora dependerá exclusivamente de la capacidad de reacción en los próximos compromisos del torneo. “La verdad que no hubo muchas transiciones del rival, tuvieron una jugada de peligro en el final y logramos el empate. Le doy solamente valor al empate porque lo hicimos sobre el final, porque lo buscamos, porque era lo que estábamos buscando, sí de manera desordenada, pero el verdadero valor del punto de hoy dependerá de nosotros y se lo tenemos que dar con triunfos venideros. No nos podemos quedar con esta actuación que nos deja un sabor amargo y tenemos que mejorar nuestra presencia como veníamos jugando”.

Finalmente, “Vitamina” enfatizó en la necesidad de corregir patrones que se están volviendo recurrentes, especialmente la fragilidad defensiva en los inicios de los partidos y la importancia imperativa de mantener la valla en cero. “La idea era sostener lo bien que habíamos jugado contra Ameliano, lo bien que habíamos jugado contra el Clásico, lo bien que habíamos jugado con Recoleta inclusive y hoy no jugamos bien. Nos toca en esta cancha por tercera vez consecutiva, tanto con Ameliano, con Cerro y en el día de hoy, empezar perdiendo. Esto habitualmente no nos pasaba; creo que en la conferencia de la semana pasada hablamos de que tenemos que, y es imperativo, recuperar el cero en nuestro arco para poder ser competitivos. Entonces, vamos a trabajar para eso. Este tipo de partido nos deja mucho para trabajar: nos deja para trabajar en ataque, nos deja también para trabajar en defensa”.