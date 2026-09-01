El central croata Caleta Car, cedido por el Lyon a la Real Sociedad, ficha por el Sassuolo

A Caleta Car, de 29 años, le quedaba sólo un año de contrato con el OL, pero no entraba en los planes del técnico portugués Paulo Fonseca.

Según L'Équipe, esta salida permite al Lyon bajar su costos salariales, pues el central tenía una remuneración mensual de unos 250.000 euros brutos.

El internacional croata (38 partidos y un gol, convocado para el último Mundial de 2026) llegó al Lyon en 2023, tras haber fichado por el Southampton. Antes jugó en el Salzburgo (2014-2018) y en el Marsella (2018-2022).

En el OL, ha disputado 57 partidos (1 gol, 1 asistencia).