Fútbol Internacional
01 de septiembre de 2026 a la - 15:25

El centrocampista colombiano Gustavo Puerta deja el Racing y ficha por el Olympiakos

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Santander, 1 sep (EFE).- El centrocampista colombiano Gustavo Puerta ha dejado de pertenecer al Racing de Santander después de que el Olympiakos griego haya abonado el importe íntegro de la cláusula de rescisión que vinculaba al futbolista con la entidad cántabra.

Por EFE

Puerta deja el club después de haber disputado 36 encuentros oficiales con la camiseta verdiblanca, 33 de ellos en LaLiga Hypermotion y tres en LaLiga EA Sports, según informa el Racing en un comunicado.

El centrocampista formó parte de la plantilla que logró el ascenso a la máxima categoría del fútbol español la pasada temporada y había comenzado la actual campaña a las órdenes de José Alberto López.

El club cántabro ha agradecido al futbolista su etapa como racinguista y le ha deseado suerte en sus próximos retos profesionales.