El centrocampista colombiano Gustavo Puerta deja el Racing y ficha por el Olympiakos

Puerta deja el club después de haber disputado 36 encuentros oficiales con la camiseta verdiblanca, 33 de ellos en LaLiga Hypermotion y tres en LaLiga EA Sports, según informa el Racing en un comunicado.
El centrocampista formó parte de la plantilla que logró el ascenso a la máxima categoría del fútbol español la pasada temporada y había comenzado la actual campaña a las órdenes de José Alberto López.
El club cántabro ha agradecido al futbolista su etapa como racinguista y le ha deseado suerte en sus próximos retos profesionales.