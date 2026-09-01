El Chelsea vende a Marc Guiu al Leipzig por 17 millones

Guiu, que llegó hace dos temporadas al Chelsea procedentge del Barcelona, se quedó sin dorsal esta temporada, con el club invitándole a marcharse porque no tenía hueco en la delantera.

Finalmente los 'Blues' han hecho caja con el futbolista, al que compraron por poco más de seis millones de euros.

Con el Chelsea, Guiu, una de las promesas del fútbol español, disputó 29 partidos en dos temporadas y marcó ocho goles, varios de ellos importantes para que los 'Blues' conquistaran la Liga Conferencia en 2025.

En total, los de Xabi Alonso han ingresado casi 300 millones de euros en traspasos esta temporada, a la espera de que se confirme la venta de Enzo Fernández al Manchester City por 140 millones de euros. En incorporaciones, los de Stamford Bridge han desembolsado 400 millones, pero están a la espera de cerrar un recambio para el centrocampista argentino que apunta a ser Manu Koné, del Roma.