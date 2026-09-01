El City ficha a Enzo Fernández por 145 millones de euros

El argentino ha forzado su salida del City en las últimas semanas al no encontrarse cómodo en el Chelsea, tras dejar caer en mayo que quería irse y después de su actitud en las semifinales de la Copa del Mundo entre Argentina e Inglaterra, por la que fue abucheado en los partidos que ha jugado en Inglaterra.

Enzo, además, se quedó fuera de la convocatoria del Chelsea para enfrentarse al Luton Town el pasado jueves, según Xabi Alonso por decisión del entrenador y del club, y volvió a repetir ausencia este domingo.

El argentino ha disputado 170 partidos con el Chelsea desde su llegada en 2023 y ha marcado 31 goles y repartido 30 asistencias. Los 'Blues' pagaron por él 121 millones al Benfica.

La situación de Enzo en el Chelsea ha sido complicada y el club inglés, consciente de ello, le puso un precio, esos 120 millones de libras, y en principio una fecha límite, hace dos semanas, con el objetivo de que, si el argentino se iba, fueran capaces de encontrar un sustituto a tiempo para Alonso, que le consideraba un jugador clave.

Sin embargo, pese a esa fecha límite para recibir una oferta que el City no cumplió, la escalada en la situación provocó que el Chelsea diera su brazo a torcer y agilizara la salida que se ha confirmado en las últimas horas de este mercado de fichajes.

De este modo, el City cierra una ventana en la que se han gastado 450 millones en incorporaciones como las de Elliot Anderson, por 136 millones, Ayyoub Bouaddi, por 96 millones y Mathys Detourbet, por 25 millones.

Los 'cityzens' han hecho caja y han ingresado 330 millones, a la espera de que la cesión de Omar Marmoush al Tottenham Hotspur se convierta en compra obligatoria el verano que viene por 70 millones.

Las ventas más importantes han sido las de Savinho, que se marchó al Tottenham por 87 millones, Tijjani Reijnders, vendido a Arabia Saudí por 61 millones, Nico González, al Newcastle por 60 millones, y Rodri, que se fue al Barcelona por la misma cantidad.

El jugador argentino publicó minutos antes del anuncio un mensaje de despedida al Chelsea en sus redes sociales.

"Querido Chelsea. Quería que supierais que no han sido días fáciles para mí. Escribir esto tampoco es fácil. La realidad es que no he estado bien. Hace tres años, Cobham y Stamfgord Bridge se convirtieron en una casa para mí y para mi familia. Crecí con esta gente, con esta camiseta y con este escudo. Creedme cuando digo que, desde el momento en el que llegué, me obsesioné con traer a este club cada trofeo que su historia se merece".

"Sufrimos, lloramos y me enfadé muchas veces, pero también celebramos títulos y tuvimos victorias inolvidables. Juntos estuvimos en los buenos y los malos momentos. Vivo el fútbol igual que vivo mi vida, con pasión y con todo mi corazón. Por eso quiero deciros que os entiendo. De verdad que os entiendo, desde el fondo de mi corazón", continuó el argentino.

"La vida va sobre tomar decisiones y ahora he tenido que tomar una muy difícil. Pero entiendo cómo funciona el fútbol. Sé la pasión que tenéis porque yo soy igual. Y si estuviera en vuestra posición pensaría igual. Quiero darle las gracias a todo el mundo. A todos los que trabajan en este club. Siempre estaréis en mi corazón,Blues. Siempre os desearé lo mejor", concluyó Enzo.