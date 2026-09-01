El delantero belga Lucas Stassin llega al Sevilla cedido por el Saint-Étienne

Fuentes cercanas a la operación admiten que el acuerdo incluirá una opción de compra por 20 millones de euros que los sevillistas podrán ejercer al término de la presente campaña por Stassin, ariete de 21 años por quien el Saint-Étienne pagó 10 millones al KCV Westerlo en el verano de 2024.

El futbolista valón, internacional absoluto en una ocasión con Bélgica, marcó doce goles y dio cinco asistencias en su primera campaña en Francia, en la Ligue 1, lo que no evitó el descenso del Saint-Étienne, donde permaneció la temporada pasada, en la que anotó once goles y dio ocho asistencia en la Ligue 2.

Su contrato con el histórico club alpino, que se extiende hasta junio de 2028, preveía una opción de salir en caso de no retorno a la máxima categoría que Stassin decidió activar en vísperas del Dijon-Saint-Étienne de la cuarta jornada de Ligue 2, para el que no fue convocado debido a las negociaciones con el Sevilla, de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).