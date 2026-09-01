El Deportivo oficializa el fichaje del uruguayo Giménez

“Con su incorporación, el Dépor suma a su plantilla un central de contrastada trayectoria y amplia experiencia en el fútbol de alto nivel, tanto nacional como internacional”, destaca el club coruñés en su comunicado de prensa.

El central llegó al Atlético de Madrid en 2013 procedente de Danubio y debutó oficialmente el 14 de septiembre de 2013 ante el Almería. Se convirtió en una pieza clave en el sistema defensivo de Diego Pablo Simeone hasta que las lesiones le apartaron de la titularidad.

Con 370 partidos oficiales con el conjunto rojiblanco, 260 de ellos en Liga, Giménez llega al Dépor para aportar jerarquía al centro de la defensa blanquiazul, en la que los jóvenes Lucas Noubi y Bright Ede están asumiendo mucho protagonismo en el arranque del curso liguero.