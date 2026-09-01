El Lugo español despide al argentino Reniero tras su negativa a viajar con el equipo

“El Club Deportivo Lugo informa de que Nicolás Reniero deja de formar parte de la disciplina de la entidad con carácter inmediato, poniendo fin de esta manera a su etapa como jugador del conjunto albivermello”, apunta el club lucense en un comunicado.

El exfutbolista de Racing Club de Avellaneda y San Lorenzo de Almagro, entre otros, llegó al Anxo Carro en el mercado invernal del curso 2024-25. Desde entonces, disputó 44 partidos con la camiseta del Lugo, 27 de ellos durante la pasada temporada, la cual cerró como segundo máximo goleador del equipo con 10 tantos.

Su buen rendimiento provocó que la directiva que preside el exfutbolista peruano Ronald Beroni decidiese situar a Reniero como el líder del nuevo proyecto. El atacante argentino amplió un año más su contrato con el Lugo, aunque en el mes de julio, tras recibir la oferta de Colón de Santa Fé, ya pidió volver a su país.

La sorpresa, no obstante, saltó el pasado sábado, cuando el club lucense informó de que el jugador “de manera unilateral” decidió no viajar con el equipo a Salamanca para disputar el primer partido de Liga en el estadio municipal Reina Sofía de Salamanca.

No era el primer acto de indisciplina del atacante, pese a que el director general del club, Adrián Raguza, explicó en una entrevista que las causas de la ausencia del futbolista están vinculadas a un caso de salud mental.

Pese a ello, el nuevo entrenador albivermello, Borja Fernández, fue contundente a la conclusión del encuentro contra Unionistas, en el que los suyos firmaron la primera victoria de la temporada.

“Si digo lo que pienso, sería el titular de esta rueda de prensa y no quiero robarle nada a lo que ha hecho el equipo. Vengo de un sitio en Ourense en el que el equipo que teníamos era una piña. Aquí hemos hecho lo mismo. Si hay alguien que se desvía del camino, el equipo está fuerte. El que quiera estar que esté y el que no, pues fuera”, zanjó.