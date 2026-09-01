El último día de mercado, en 5 nombres

No hubo movimiento final al Arsenal. Julián Alvarez seguirá en el Atlético de Madrid. Tiene contrato en vigor hasta 2030, pero queda señalado ante su afición y su club. Su deseo expreso e insistente de ir al Barcelona para cumplir un “sueño” queda aparcado por la acción del club rojiblanco, que siempre negó a venderlo al club azulgrana, cuya única oferta, además, no superó los cien millones de euros. Fue hace tres meses. La tensión final entre el Atlético y el Barcelona y la indisposición en tres entrenamientos, afectado, de Julián Alvarez anticiparon el capítulo final de todo este serial del verano: sigue de rojiblanco.

Más allá de Julián Alvarez, que ya por la mañana quedaba claro que su idea era quedarse en el Atlético, Ceballos era una de las expectaciones del último día del mercado de fichajes. Libre desde el Real Madrid, al que se fue desde el conjunto verdiblanco en 2017, ahora vuelve a ‘su’ equipo para reconducir y relanzar su carrera, tras el escaso protagonismo, incluso fuera de las convocatorias, de su último tramo en el conjunto blanco, con el que disputó 215 duelos, con 7 goles y 16 asistencias. En el Betis, antes de su marcha, contabilizó 105 encuentros, tras su ascenso desde el filial verdiblanco. Tiene pendiente la inscripción.

"Estoy contento con el gran trabajo que ha hecho (el director deportivo) Deco. Hemos hecho un gran mercado de fichajes y el equipo es muy competitivo", celebró Joan Laporta, el presidente del Barcelona, más allá del frustrado fichaje de Julián Alvarez. En su lugar, como opción para el ataque, ha venido Gabriel Jesus, acompañado de todas las dudas de su rendimiento y sus lesiones recientes. En el curso pasado en el Arsenal, marcó siete goles en 27 partidos. El anterior, en 2024-25, lo mismo. "Los últimos dos años fueron muy complicados tras la lesión en la rodilla que me dejó casi un año fuera. Aparte de eso, estoy muy bien y me encuentro muy bien físicamente", expresó el jugador de Sao Paulo. Su inscripción se produjo a once minutos del final.

Havey Elliott encara una reválida en el Valencia. El centrocampista ofensivo de 23 años, internacional sub-21 con Inglaterra hasta en 28 ocasiones, llega cedido a Mestalla, como refuerzo de garantías para su medio campo. Ha disputado 149 encuentros con el Liverpool, con 15 goles y 21 asistencias, y lo ha ganado casi todo: suma dos ‘Premier League’, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes, dos Copas de la Liga, una FA Cup, una Supercopa inglesa, dos Campeonatos de Europa sub-21… Y la última Liga Europa con el Aston Villa, aunque viene de una campaña muy irregular, sin protagonismo.

5 – José María Giménez (Deportivo de La Coruña):

La nueva temporada, entre el paso del tiempo, las lesiones y los últimos refuerzos, han hecho prescindible en el Atlético de Madrid a José María Giménez, capital en la última década, hasta el punto de que el club rojiblanco rechazó una millonaria oferta del Manchester City hace un lustro. La llegada de ‘Cuti’ Romero, más la continuidad de Marc Pubill, Robin Le Normand y David Hancko, lo habían relegado a un segundo plano en las elecciones de Simeone para el esquema titular. Se va cedido, pero con billete de vuelta. Tiene contrato con la entidad madrileña hasta el 30 de junio de 2028.