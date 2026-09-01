El uruguayo Sebastián Viera reemplaza a su compatriota Arias como entrenador del Junior

"Junior FC se complace en anunciar oficialmente a Sebastián Viera como nuevo director técnico del equipo profesional", señala el club en un comunicado, en el que destacó que el estratega "regresa a la institución de la que fue portero, para asumir un nuevo desafío, esta vez desde el banquillo, después de haber construido una historia imborrable como capitán".

Viera, de 43 años, dirigirá su primer entrenamiento este mismo martes en la sede deportiva Adelita de Char y preparará al plantel para el partido de la novena jornada de la liga ante Jaguares el próximo sábado.

Durante su etapa como futbolista en el Junior, entre 2011 y 2023, Viera disputó 638 partidos oficiales, cifra que lo convierte en el jugador con más apariciones en la historia del club, y conquistó siete títulos: tres Ligas (2011, 2018 y 2019), dos copas Colombia (2015 y 2017) y dos Superligas (2019 y 2020).

Además, anotó 13 goles, la mayoría de tiro libre, un registro inusual para un portero.

Como entrenador, su experiencia previa se limita a un paso por el Real Cartagena, de la segunda división colombiana, al que dirigió entre agosto de 2024 y abril de 2025.

En ese periodo comandó 28 partidos, con 17 victorias, 3 empates y 8 derrotas, y alcanzó las semifinales del torneo de ascenso.

La designación de Viera se produce apenas un día después de la salida de Arias, quien había llegado al Junior en junio de 2025 y logró el bicampeonato al conquistar el Torneo Finalización de 2025 y el Apertura de 2026.

Sin embargo, el mal comienzo del segundo semestre de 2026, con apenas dos puntos en cinco partidos de liga, motivó la decisión de la directiva de sacarlo del cargo.