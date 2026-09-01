El Villarreal prepara el partido ante el Deportivo con la ausencia del argentino Foyth

El futbolista sufrió unas molestias en el partido frente al Alavés del pasado viernes, correspondiente a la tercera fecha de LaLiga EA Sports (Primera División española), por lo que se está a la espera de que se confirme el alcance real de los problemas musculares, una vez se conozca el resultado de las pruebas médicas que deben revelar si sufre alguna lesión.

De confirmarse los problemas de Juan Foyth, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022, para poder jugar ante el equipo gallego, los sustitutos naturales serían los defensas Logan Costa y Pau Navarro.

En el Villarreal sólo han sufrido molestias dos jugadores en este arranque de temporada, Sergi Cardona y Gerard Moreno, aunque finalmente ambos han podido disputar los tres encuentros jugados hasta la fecha.

El resto de jugadores de la primera plantilla se entrenaron con normalidad, destacando la presencia del futbolista internacional canadiense Nathan Saliba, que ya trabaja con el equipo desde el pasado jueves, tras incorporarse como nuevo fichaje.