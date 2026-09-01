Félix Correia, extremo diestro portugués del Lille, jugará cedido en el Sevilla

Correia, lisboeta de 25 años y con contrato hasta 2029, llegó al aeropuerto de San Pablo en el mismo vuelo procedente de París que trasladaba al delantero belga Lucas Stassin, futbolista del Saint-Étienne que también se incorpora al Sevilla en parecidas condiciones.

Formado en las divisiones inferiores del Sporting Clube, el nuevo jugador sevillista abandonó Portugal en edad juvenil para enrolarse en el Manchester City, de donde pasó al filial de la Juventus y tuvo su primera experiencia como profesional cuando militó cedido en el Parma italiano, en la temporada 2021-2022.

Todavía como futbolista 'juventino', Correia acumuló tres campañas más de cesiones en el Marítimo Funchal y el Gil Vicente, de la Primeira Liga de su país, donde acumuló 17 goles y 9 asistencias antes de fichar el verano para pasado por el Lille, donde ha marcado 5 goles y repartido 7 asistencias en los 48 partidos de su única campaña.