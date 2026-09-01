Grealish, cedido al Everton hasta final de temporada

La cesión de Grealish dejó un buen regusto en al parte azul de Liverpool y el extremo, que en su día le costó 100 millones al City, llegó a ser elegido mejor jugador de la Premier League en septiembre. Sin embargo, su estancia en el Everton se vio trastocada cuando sufrió una lesión en el pie que le obligó a perderse los últimos meses de temporada.

El futbolista volvió al City e incluso llegó a jugar algún minuto esta temporada en la Community Shield y en el primer partido de Premier contra el Bournemouth, pero no cuenta para Enzo Maresca, que lo ha dejado claro al no convocarle en la última victoria contra el Crystal Palace, y ha sido prioridad buscarle una salida.

Tras el interés del Sunderland y el Aston Villa, el futbolista ha recalado en el Everton hasta final de temporada, cuando vencerá su contrato con el City.

En los meses que estuvo en el Everton, disputó 22 partidos, marcó dos goles y repartió seis asistencias.