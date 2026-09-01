Julián Alvarez sigue sus entrenamientos con el Atlético camino del fin del mercado

Asumida la imposibilidad de su traspaso al Barcelona y reincorporado el pasado domingo a los entrenamientos con el grupo tras superar una indisposición que lo alejó de tres sesiones del equipo, entre el pasado miércoles y el viernes, poco a poco recupera la normalidad con el Atlético, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030 y en el que se quedará, salvo giro imprevisto de los acontecimientos en las horas que restan para el cierre del mercado.

Después de su baja frente al Sevilla el pasado sábado, a causa de la citada indisposición, ya estará disponible para volver a la competición el próximo sábado con el Atlético frente al Athletic Club en San Mamés. En ese partido, por el momento, según las primeras pruebas, apunta a suplente mientras alcanza su mejor ritmo.

Julián Alvarez se incorporó el pasado 10 de agosto a la pretemporada del Atlético tras expresar su deseo de fichar por el Barcelona y solo ha jugado hasta ahora un encuentro desde la final del Mundial 2026 entre Argentina y España del pasado 19 de julio. Fue el domingo 23 de agosto ante el Villarreal, cuando entró al terreno en el minuto 66 con la bronca de los aficionados.

Mientras Julián apunta a su continuidad y llega el delantero Jonathan David, que ultima su cesión al conjunto rojiblanco desde el Juventus, el Atlético tiene aún más temas pendientes en el último día del cierre del mercado, como son las salidas de Thomas Lemar, Obed Vargas, Carlos Martín y quizá José María Giménez. El límite para las grandes ligas europeas es este martes.

En el entrenamiento, Diego Simeone aún tuvo la baja de Alexander Sorloth, por una dolencia muscular que lo ha apartado de las tres primeras jornadas de LaLiga EA Sports. Su concurso en Bilbao está también en sería duda. Ahí recuperará ya el técnico a Robin Le Normand, que cumplió sanción en Sevilla, además de Julián Alvarez.

Ya comenzó este martes a trabajar Simeone en el once titular para ese encuentro, con diferentes pruebas y distintos nombres en algunas posiciones, pero dentro de la base de la alineación que propuso el pasado sábado en el triunfo por 1-3 ante el Sevilla.