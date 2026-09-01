La AFA despide a Messi tras su renuncia al seleccionado: "Gracias por unir a todo un país"

"Nunca tanta gente alrededor del mundo llevó la celeste y blanca conmigo en el pecho y eso te lo debemos a vos", afirma el video, publicado en las redes oficiales de la institución y narrado desde la perspectiva del escudo de la selección argentina.

El video, que agradece a Messi por haber unido a toda la Argentina "detrás de su escudo", recorre algunos de los principales momentos del ídolo con la camiseta de la selección y muestra imágenes junto a sus compañeros, integrantes del cuerpo técnico y aficionados que lo acompañaron durante dos décadas.

"Me llevaste con orgullo en el pecho y me cambiaste para siempre, porque yo tenía dos y vos me pusiste la tercera estrella", dice en referencia al Mundial conquistado en Catar en 2022.

La narración recuerda también los momentos más difíciles de su trayectoria, cuando el delantero renunció temporalmente al seleccionado en 2016 tras perder tres finales consecutivas.

"Aunque en algún momento pensaste que no era para vos y ahí escuché cómo se rompía tu corazón", señala la voz que representa al escudo argentino.

La pieza audiovisual rememora, entre otros hitos, la consagración en la Copa América de 2021 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y el triunfo ante Inglaterra en las semifinales del último Mundial, antes de llegar a las imágenes de la conquista de Catar 2022 y las multitudinarias celebraciones en las calles argentinas.

Sobre el final destaca el ejemplo de Messi para las nuevas generaciones: "Cada vez hay más chicos que se ponen esta camiseta y, ¿sabés qué les escucho decir cada vez que la usan? Que cuando sean grandes todos quieren ser como vos".

Messi anunció este lunes su retiro de la selección argentina, con la que disputó 207 partidos, marcó 125 goles y dio 68 asistencias.

El capitán deja una etapa de más de 20 años en la Albiceleste, en la que conquistó el Mundial de Catar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024, además de convertirse en el máximo goleador y el jugador con más presencias en la historia del seleccionado argentino.