Lamine Yamal, sobre Julián: "Es un gran jugador pero estoy muy contento con la plantilla"

El atacante del Barcelona, campeón del mundo y de Europa con la selección española, dijo durante su presencia en la Gala AFE celebrada en Madrid que en este inicio de temporada "se está viendo al equipo muy bien y no están faltando goles".

Uno de los jugadores que está deseando vestir los colores del Barcelona es el delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez pero su traspaso al equipo catalán se antoja difícil debido a la negativa del conjunto rojiblanco para negociar su salida.

“Obviamente Julián es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos”, apuntó Lamine, cuyo objetivo esta temporada es "ganar la Champions" y seguir ampliando un palmarés al que se ha incorporado recientemente la Copa del Mundo con España.

"Todos los días que te levantas y eres campeón del mundo y eres muy feliz. La victoria con Portugal o Francia nos hizo creer que podíamos ser campeones y me quedo con eso. Soy muy feliz", subrayó.