Louzán: “España es el lugar donde debe jugarse la final”

“Queremos que el de 2030 sea el mejor mundial de la historia, que celebraremos junto a Portugal y Marruecos. España estará a la altura de una cita histórica y ofrecerá al mundo un Mundial seguro y memorable. Albergaremos la mayoría de los partidos, con un 55 por ciento del peso de la candidatura. Por ello, España es el lugar donde debe jugarse la final. Somos absoluta garantía de seguridad y éxito de los grandes acontecimientos futbolísticos”, dijo Louzán durante la Conferencia Anual de Seguridad de UEFA.

Durante su intervención, que inauguró un evento en el que están los representantes de las 55 asociaciones nacionales de fútbol de Europa, Louzán puso en valor la capacidad de España para ser referente en el mundo del fútbol por los éxitos logrados sobre el césped -vigentes campeones de Europa y del Mundo masculinos, vigentes campeones del Mundo femeninos, vigentes campeones de Europa en fútbol sala- y por la “fiabilidad” a la hora de organizar eventos.

“España no es solo un gran país de fútbol, sino también un país que ofrece las máximas garantías para este deporte. En este entorno seguro se han desarrollado los últimos años encuentros de altísimo nivel de UEFA como la Euro 2020, la final de la 'Europa League' en Sevilla 2023 y Bilbao 2025 y la 'Champions' femenina Bilbao 2024, sin olvidar la 'Champions del 2019 en el Metropolitano. Precisamente, Madrid acogerá en 2027 una nueva final de la 'Champions League' de nuevo en este estadio y volveremos a tener una magnífica oportunidad para organizar con éxito uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo”, señaló.

La Conferencia Anual de Seguridad de UEFA, que se desarrolla durante los días 1 y 2 de septiembre en Madrid, reúne en España a más de 500 participantes de clubes, asociaciones nacionales y expertos en materia de seguridad.