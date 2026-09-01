Marc Casadó, cedido al Deportivo

El internacional español, que termina contrato en junio de 2028, no entraba en los planes del técnico Hansi Flick y, aunque la entidad azulgrana priorizaba una venta, el jugador se inclinó por el proyecto del equipo gallego para continuar su carrera en LaLiga EA Sports sin desvincularse por completo del Barça, desoyendo el interés de Turquía y Arabia Saudí en forma de traspaso.

Nacido en Sant Pere de Vilamajor (Barcelona) en 2003, Casadó llegó al Barcelona en 2016 y progresó en las categorías inferiores del club hasta debutar con el primer equipo en la temporada 2022-23.

En el verano de 2024, la llegada del técnico Hansi Flick, sumada a la acumulación de lesiones y las dificultades económicas del Barça, abrieron las puertas del primer equipo a Casadó, que despuntó en la primera mitad del curso, con actuaciones destacadas frente al Bayern Múnich y el Real Madrid.

Sin embargo, una lesión le apartó del equipo en el tramo final del curso y a la campaña siguiente, la 2025-26, perdió protagonismo (de más de 2.400 minutos a menos de 1.400).

La incorporación de Rodrigo Hernández cerró definitivamente la puerta del Barcelona a Casadó, pues el catalán partía como el último centrocampista de la plantilla por detrás del citado Rodri, Marc Bernal, Pedro González 'Pedri', Frenkie de Jong, Pablo Páez Gavira 'Gavi', Fermín López y Dani Olmo.

En dos temporadas con el primer equipo del Barcelona, Casadó jugó 75 partidos, en los que marcó un gol y repartió siete asistencias, y ganó dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España.