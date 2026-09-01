Nacional pierde a Maxi Gómez por su lesión en el Clásico

Así lo confirmó este martes el Tricolor en un comunicado con el informe médico del exjugador de los españoles Valencia y Cádiz, dos veces mundialista con la selección uruguaya.

"Luego de realizados los estudios correspondientes, se confirmó que el jugador Maximiliano Gómez presenta un esguince grado 1 de rodilla. Ya se encuentra recuperándose en la Ciudad Deportiva Los Céspedes. Los plazos de recuperación quedarán determinados por la evolución clínica", apunta el documento.

El domingo, Gómez fue titular en el Clásico Peñarol-Nacional y debió dejar la cancha a los 14 minutos del primer tiempo, poco después de una jugada en la que un rival cayó sobre su pierna.

El número 9 fue reemplazado por Maximiliano Silvera, quien acabó siendo una de las figuras de su equipo en el juego disputado en el estadio Campeón del Siglo.

En el duelo más importante de la fecha, Nacional venció por 0-1 a Peñarol gracias a un golazo de taco del central costarricense Francisco Calvo a los 24 minutos de juego.

De esta forma, el Tricolor volvió a la lucha por el Clausura luego de haber comenzado dicho torneo con dos derrotas que le costaron la salida al entrenador Jorge Bava.

Apenas trece días después de haberlo reemplazado en el cargo, Daniel Carreño sumó su segundo triunfo en igual cantidad de presentaciones por el Clausura, mantuvo otra vez su portería a cero y fue el gran responsable del triunfo de Nacional al vencer de principio a fin a Diego Aguirre en la batalla táctica.