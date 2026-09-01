Psiquiatra de la junta médica dice que Maradona debió ser ingresado en una clínica

Covelli, especialista en medicina legal y en psiquiatría, dijo que "desde el punto de vista psicopatológico no era un paciente en condiciones de alta médica" y que, tras su última intervención, "debió haber seguido sus controles y tratamientos en una internación (ingreso) institucional".

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 mientras cursaba un tratamiento domiciliario, tras ser operado de un hematoma subdural en la cabeza a comienzos de ese mes.

Según explicó el profesional, el exfutbolista presentaba, poco antes de su muerte, un "síndrome confusional relacionado a la abstinencia alcohólica", diagnosticado por conductas como "excitación psicomotriz, impulsividad, irritabilidad e intentos de fuga".

Covelli fue uno de los profesionales que integró la junta médica interdisciplinaria creada a pedido de la Justicia tras la muerte de Maradona y compuesta por peritos oficiales -entre médicos legistas, un cardiólogo, dos psiquiatras, un toxicólogo, un nefrólogo y un hepatólogo- así como peritos de la defensa y de la querella.

Esta junta concluyó en 2021 que el accionar de los médicos a cargo de la salud de Maradona fue "inadecuado, deficiente y temerario" y que "fueron ignorados los signos de riesgo de vida que presentaba el paciente".

"El paciente no había normalizado su estado de conciencia, por ende presentaba un riesgo para su propia persona como para terceros", puntualizó Covelli, en alusión al estado del ídolo tras su última intervención.

Agregó: "Una internación domiciliaria no cumple los requisitos para el seguimiento cognitivo de un paciente en ese estado confusional".

También indicó que "debieron realizarse controles continuos, por lo menos diarios de la evolución del paciente" y cuestionó además la ausencia de exhaustivas pruebas de laboratorio.

En el juicio por la muerte de Maradona están acusados su médico de cabecera, el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; la coordinadora del área de cuidados domiciliarios de Swiss Medical Nancy Forlini; el psicólogo Carlos Díaz; el médico Pedro Di Spagna; el coordinador de enfermeros Mariano Perroni; y el enfermero Ricardo Almirón; todos por el delito de homicidio simple con dolo eventual.